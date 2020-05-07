В сборной Украины отказались от натурализации еще одного игрока, признавшись в ошибке

Приостановка спортивных соревнований иногда оказывает и положительное действие на спорт. Например, у людей появляется дополнительное время на размышления и принятие решений. В частности, в сборной Украины по баскетболу изменили мнение по одному важному кадровому вопросу. Ранее мы сообщали, что сборная Украины готовит натурализацию еще одного иностранца.

Главный тренер "сине-желтых" и одновременно клубной команды "Киев-Баскета" Айнарс Багатскис признал промашку с выбором плеймейкера. Латвийский специалист во время онлайн-конференции сообщил, что американца Кейси Шепарда в сборной Украины не будет.

"По комплектации мы где-то ошиблись с разыгрывающим. Мы хотели, чтобы у нас был переход центральной линии всей пятеркой после подбора за пять секунд. Но ментальность, физическая подготовка и где-то опыт некоторых игроков не позволял нам этого достигать. Многое начинается с разыгрывающих: Кейси Шепард – быстрый игрок, быстро переходил центр, но из-за его долгой оценки ситуации мы проиграли несколько матчей, в частности "Вентспилсу" в Еврокубке дома. Он принимал неправильное решение – и мы тут же "получали". В какой-то момент мы рассматривали Шепарда как игрока сборной, но это не было самоцелью. Если был бы другой качественный разыгрывающий, который может ускорить и улучшить игру, мы бы его и рассматривали. Согласно концепции клуба, первые пять игроков в зарплатной ведомости были украинцы, а те деньги, которые оставались, мы вкладывали в иностранных игроков".

Мы писали, что лидер киевской команды перенес операцию и не сыграет в еврокубках.

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Смотрите, как сборная Украины обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы:

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