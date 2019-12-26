Центральный матч чемпионата Украины по баскетболу остановили из-за стычки фанатов

Кирилл Фесенко помог "Днепру" победить в Киеве / Фото: БК Днепр

В четверг в киевском Дворце спорта "Венето" (бывшее название – "Меридиан") состоялся один из центральных матчей чемпионата Украины по баскетболу. Как мы писали, "Днепр" обыграл "Киев-баскет" в принципиальном поединке. Однако встречу омрачила остановка, вызванная конфликтом между фанатами клубов.

Фанаты "Днепра" на протяжении всего матча скандировали: "Киев – это "Будивельник". А позже сорвали баннеры с сектора фанатов соперника, что привело к стычке болельщиков. Скандальный инцидент случился в начале третьей четверти. Главный арбитр – судья Международной категории ФИБА Николай Амбросов – принял решение остановить игру. Со временем страсти улеглись, баннеры "Киева-баскета" возвратили на место и матч продолжился.

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После возобновления игры уже фаны киевской команды начали скандировать нецензурные выражения в адрес ультрас соперника. Очевидно, что ФБУ накажет оба клуба за поведение своих болельщиков.

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