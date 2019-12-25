Тесно в номере, разбежался на площадке: как капитан сборной Украины дебютировал в чемпионате Японии

Вячеслав Кравцов / Фото: Instagram

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов успешно дебютировал в чемпионате Японии. Наш центровой помог своей команде "Неофиникс" выиграть на выезде в овертайме у "Йокогамы" со счетом 92:86. Ранее мы сообщали, что Кравцов сенсационно подписал контракт с клубом из Азии.

Сам Слава провел на площадке 31 минуту и 16 секунд, за это время набрав 18 очков, сделав 6 подборов и одну передачу. Эта победа стала для "Неофиникса" только третьей в 24-х матчах этого сезона. Сейчас команда Кравцова замыкает турнирную таблицу Центральной конференции чемпионата Японии.

Смотрите моменты с участием Вячеслава Кравцова

Реклама

Мы уже также сообщали, что Кравцов страдает в миниатюрном гостиничном номере в Японии. Как оказалось, размеры временного жилища катастрофически малы для украинского гиганта ростом 212 см.

Вячеславу Кравцову в Японии всё мало / Фото: Facebook

В сезоне-2018/2019 Слава выступал в чемпионате Испании – за "Фуэнлабраду" и "Бургос". В межсезонье Кравцов не смог найти устраивающий его вариант и тренировался в Украине с "Киев-баскетом". Было время, даже думали, что он подпишет контракт с вице-чемпионом Украины, однако этого не случилось.

Смотрите также, как женская сборная Украины по баскетболу одержала победу над Португалией

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама