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Чемпион Украины по баскетболу пробился в полуфинал Национального кубка

6 января, 17:30

После успеха "Химика" стали известны три участника "Финала четырех" Кубка Украины

"Химики" дважды обыграли "Тернополь"

"Химики" дважды обыграли "Тернополь" / Фото: БК "Химик"

Определились уже три участника "Финала четырех" Кубка Украины по баскетболу. Теперь путевку в полуфинал официально оформил южненский "Химик" – чемпион страны 2019 года. Ранее мы писали, что "Киев-Баскет" добыл пропуск в полуфинал Кубка Украины после домашнего фиаско.

В четвертьфинале "Химик" встречался с представителей высшей лиги – "Тернополем". Чемпион Суперлиги ожидаемо выиграл оба матча: сначала в гостях 86:76, а затем и в Южном – 84:61. Самым результативным в рядах команды Виталия Степановского оказался американский легионер Льюис Салливан, набравший 19 очков. Еще 12 баллов добавил Илья Марченко.

Таким образом, "Химик" присоединился к "Одессе" и "Киев-баскету" в "Финале четырех" Кубка Украины. Четвертый участник полуфинальной стадии определяется в дуэли соседей – "Днепра" и "Запорожья". Днепряне первую встречу выиграли на выезде 75:66. Ответное дерби региона состоится аж 29 января. Сам "Финал четырех" проведут в марте, но еще не решили, где именно.

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