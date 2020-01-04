В чемпионате Украины "Киев-Баскет" оштрафовали на рекордную сумму за беспорядки

Инцидент с остановкой игры произошел в конце декабря во время поединка с "Днепром"

"Киев-баскет" крупно оштрафовали / Фото: Facebook

Директорат чемпионата Украины по баскетболу применил жесткие санкции к "Киев-Баскету" за допущение конфликтной ситуации в матче регулярного сезона. Напомним, как мы писали, 26 декабря во время поединка столичного клуба против "Днепра" стычка болельщиков команд едва не сорвала матч, заставив судей остановить игру на несколько минут.

Тогда фанаты из сектора гостей в начале третьей четверти подбежали к сектору ультрас "Киев-Баскета", сорвали клубную атрибутику и пытались ее поджечь. Затем хулиганы выбежали на площадку, где возникли потасовки с участием фанов и охранников. Установить, кто точно спровоцировал конфликт, пока не удалось. Поэтому наказание выписали только столичному клубу. В сумме штраф составил 54 тысячи гривен.

Как мы сообщали ранее, за угрозы судьям БК "Днепр" оштрафовали на 52 тысячи гривен и отстранили от игр президента. Тот инцидент произошел также в матче с участием "Киев-Баскета".

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Составляющие наказания киевлян выглядят следующим образом: за невыполнение обязанностей клуба-хозяина по обеспечению общественного порядка (10 тысяч + 7 тысяч), за допущение актов насилия (30 тысяч), за неспортивное поведение болельщиков (7 тысяч).

Естественно, что "Киев-Баскету" не понравилось суровое наказание, и сегодня клуб обратился к прессе и болельщикам с просьбой помочь идентифицировать хулиганов.

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