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"Киев-Баскет" вырвал путевку в полуфинал Кубка Украины после домашнего фиаско

4 января, 18:27

В субботу подопечные Айнарса Багатскиса выиграли в гостях у "Николаева"

"Киев-баскет" обошел "Николаев" по пути в полуфинал Кубка Украины

"Киев-баскет" обошел "Николаев" по пути в полуфинал Кубка Украины / Фото: Facebook

"Киев-Баскет" стал второй командой, которая пробилась в полуфинал Кубка Украины. Сегодня подопечные Айнарса Багатскиса смогли не просто сломить сопротивление "Николаева" в гостях, но и отыграть 16-очковое отставание, которое создали сами себе в первом матче 1/4 финала. К слову, мы писали, что "Киев-Баскет" оштрафовали на рекордную сумму за беспорядки.

Проблемы киевляне организовали сами, когда 30 декабря в первом свидании с "Николаевом" неожиданно уступили дома 88:104. Тогда американский легионер гостей Квентин Петерсон набросал 44 очка! Сегодня он снова "зажигал", набрав 33 пункта, но для общей победы этого не хватило. "Киев-Баскет" выиграл со счетом 98:78 и вышел в полуфинал.

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Ранее в "Финал четырех" вышла "Одесса", дважды разобравшаяся с играющим в высшей лиге "Житомиром". В воскресенье в еще двух четвертьфинальных парах встретятся "Запорожье" – "Днепр" и "Химик" – "Тернополь".

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Мы сообщали, что двое американских легионеров покинули украинские команды.

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