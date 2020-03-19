Чемпионат Японии возобновили после паузы из-за коронавируса, но затем опять приостановили

Некоторые страны Азии, переживающие эпидемию коронавируса уже несколько месяцев, стараются как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Однако порой чересчур торопятся. Так в Японии решили возобновить чемпионат страны по баскетболу, который был приостановлен из-за нового вируса. Однако очень скоро чиновники поняли, что погорячились. К слову, в сезоне 2019/2020 в Японии выступает украинский центровой Вячеслав Кравцов – капитан сборной Украины по баскетболу.

Решение о рестарте сезона в Японии приняли на прошлой неделе. Большинство команд успели сыграть по два матча без зрителей на трибунах. В том числе дважды выходил на площадку в форме "Неофиникса" и украинец Вячеслав Кравцов. Однако вчера лига провела совещание с представителями клубов и решила отложить чемпионат в двух дивизионах как минимум до 1 апреля. Функционеры поняли, что поспешили, поскольку эпидемия коронавируса в Японии пока еще не идет на спад.

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