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Чемпионат Японии возобновили после паузы из-за коронавируса, но затем опять приостановили

19 марта, 11:59

Вадим Авдасев

В Стране восходящего солнца играет украинский баскетболист Вячеслав Кравцов

Некоторые страны Азии, переживающие эпидемию коронавируса уже несколько месяцев, стараются как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Однако порой чересчур торопятся. Так в Японии решили возобновить чемпионат страны по баскетболу, который был приостановлен из-за нового вируса. Однако очень скоро чиновники поняли, что погорячились. К слову, в сезоне 2019/2020 в Японии выступает украинский центровой Вячеслав Кравцов – капитан сборной Украины по баскетболу.

Решение о рестарте сезона в Японии приняли на прошлой неделе. Большинство команд успели сыграть по два матча без зрителей на трибунах. В том числе дважды выходил на площадку в форме "Неофиникса" и украинец Вячеслав Кравцов. Однако вчера лига провела совещание с представителями клубов и решила отложить чемпионат в двух дивизионах как минимум до 1 апреля. Функционеры поняли, что поспешили, поскольку эпидемия коронавируса в Японии пока еще не идет на спад.

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Читайте о том, что в Китае готовятся к возобновлению чемпионата по баскетболу.

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баскетбол Вячеслав Кравцов коронавирус чемпионат Японии

Источник: Basket.com.ua

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