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"Сказать в раздевалке грубо и с матом": кто будет капитаном сборной Украины

5 февраля, 16:32

Айнарс Багатскис обсудил Вячеслава Кравцова и еще одного ветерана

Вячеслав Кравцов с женой

Вячеслав Кравцов с женой / Фото: Instagram

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Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис хотел бы, чтобы у сборной Украины было два капитана. В последнее время эту роль выполнял центровой Вячеслав Кравцов, который на данный момент выступает в Японии. И хоть его очень ждут в сборной, 100% гарантии все же пока нет. Ранее Багатскис рассказал, как проходит натурализация американца и отпустит ли "Барселона" Пустового.

Вячеслав Кравцов

Вячеслав Кравцов

"Я бы хотел, чтобы в сборной Украины было два капитана и главное, чтобы эти люди были авторитетами для других игроков. Они должны уметь сказать в раздевалке грубо и даже с матом. Конечно, есть Вячеслав Кравцов. Мне понравилось, когда он приехал летом, не щадил себя, доказав, что сборная для него это не бизнес-проект. У нас в Латвии когда-то были игроки, которые без контрактов готовы были играть за сборную, а когда контракты находились на руках говорили: "Я подумаю, но, скорее всего, нет". Им все время что-то мешало".

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Айнарс Багатскис

Айнарс Багатскис / Фото: Федерация баскетбола Украины

Рассказал Багатскис и как определят капитана:

"Мы обсудим и я решу, – улыбнулся латвийский тренер. – Шучу, такого не будет. Мы же в демократической стране, игроки выбирают, а я скажу, кто будет капитаном. Кого бы я видел вторым капитаном? Это – Денис Лукашов".

Денис Лукашов в атаке/Фото СК "Прометей"

Денис Лукашов в атаке/Фото СК "Прометей"

20 февраля матчем с Австрии на выезде мужская сборная Украины начнет отбор на Евробаскет-2021. А 23 февраля в Запорожье проведет второй поединок этого окна с Венгрией. Но рассчитывать на оптимальный состав главному тренеру "сине-желтых" Айнарсу Багатскису не приходится.

Понятное дело, что никто не отпустит в середине сезона игроков НБА Алексея Лэня и Святослава Михайлюка. Тем более у центрового "Атланта Хоукс" Лэня повреждение, а Михайлюк из-за травмы пропустил матч "Детройта" с "Мемфисом".

Смотрите, как женская сборная Украины по баскетболу одержала победу над Португалией в отборе к Евробаскету

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капитан Вячеслав Кравцов сборная Украины по баскетболу Денис Лукашов Айнарас Багатскис Евробаскет-2021

Источник: Сегодня|Спорт

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