"Чувствую себя отлично": игрок сборной Украины поблагодарил врачей, которые помогли победить болезнь

Украинский баскетболист, игрок испанского клуба "Фуэнлабрада" Вячеслав Бобров инфицировался коронавирусной инфекцией COVID-19 после возвращения из Испании, с конца марта он находился в больнице. Но, уже 1 апреля игрок выздоровел и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

"У меня отличная новость!!Я поборол Коронавирус и наконец-то вернулся домой. Чувствую себя отлично!! Хочу сказать огромное спасибо, всем за слова поддержки!! И отдельно поблагодарить, весь мед персонал Александровской больницы. Спасибо Вам: Минова Людмила Владимировна, Рахуба Виктория Викторовна, Добрянская Марта Анатольевна, Борисов Максим Геннадевич , Лысенко Людмила Ивановна, Быгыч Надежда Петровна Ваш труд бесценен!! Украина должна знать своих Героев, которые борются за наши жизни", – написал Бобров в Instagram.

В целом в Европе жертвами коронавируса COVID-19 стали более 30 тысяч человек. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post. Каждый третий случай кончины от вируса приходится на Италию и Испанию.

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