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"Делали необязательные ошибки", – тренер сборной Украины по баскетболу о победе над Австрией

21 февраля, 10:42

В воскресенье наша команда сыграет в Запорожье с Венгрией

В четверг вечером в Граце сборная Украины по баскетболу успешно начала отборочную кампанию чемпионата Европы 2021 года. Как мы сообщали, Украина обыграла Австрию в первом матче отбора на Евробаскет.

После поединка латвийский тренер "сине-желтых" Айнарс Багатскис прокомментировал игру:

"Мы знали, що Рашид Махалбашич [центровой] не сыграет против нас. Это все изменило для нас. Главным заданием защиты стала нейтрализация трехочковых бросков. Нужно было использовать разные виды защиты, не позволять сопернику свободно бросать с дальней дистанции. Но именно за счет дальних бросков Австрия держалась в игре в первой половине. Ми допустили несколько необязательных ошибок, теряли мяч, что позволило сопернику цепляться за шансы. Во второй половине наш баскетбол стал более качественным. Хотя в целом мы контролировали игру почти все время. Австрия все-таки опасна и без Махалбашича. Желаю ей успеха в матчах, за исключением второй игры против нас".

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