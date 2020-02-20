Греческий снайпер и убойный дуэт: сумасшедший баззер-битер не спас Австрию в дуэли с Украиной

Сегодня, 20 февраля, мужская сборная Украины по баскетболу провела первый матч отбора Евробаскета-2021 с Австрией. Этот поединок стал первым официальным для латвийского специалиста Айнарса Багатскиса во главе "сине-желтых". И подопечные его не подвели. В Граце украинцы показали, что на голову сильнее австрийцев – 88:73. Хотя хозяева очень старались при оглушающей поддержке заполненного зала.

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К старту квалификации Багатскис собрал практически сильнейший состав – не приехали только наши игроки НБА Лэнь и Михайлюк и из Турции защитник Мишула. А Санон все еще восстанавливается после травмы. Даже "Барселона" отпустила центрового Артема Пустового. А другой наш испанский легионер Владимир Герун подтянулся уже в Грац, и эта парочка стала грозной силой в поединке с Австрией.

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Правда, Пустовой, который не имеет в Каталонии достаточно игровой практики, набрал лишь 7 очков, зато добавил к ним еще 7 подборов. И по этому показателю "сине-желтые" значительно превзошли своего соперника – 37 собранных отскоков против 24-х.

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На счету Геруна оказалось 13 очков, а самым результативным у Украины стал легионер из чемпионата Греции Александр Липовый – 16 баллов при четырех заброшенных трехочковых из семи.

А один из наших капитанов Денис Лукашов стал важным связующим звеном и отдал за матч 8 результативных передач. У Австрии 14 очков набрал Богич Вуйошевич.

Украина начинает отбор на чемпионат Европы с уверенной победы и 23 февраля в Запорожье примет Венгрию, которая сегодня неожиданно обыграла Словению – 77:75.

Австрия – Украина – 73:88

(17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

Австрия: Вуйошевич (14 очков), Клепайш (13) Трмал (13), Дувье (9), Ланнегер (8), Шрайнер (6), Огупсипе (6), Ламешич (2), Мурати (2), Гюттль, Матео, Хопфгартнер

Украина: Липовый (16), Герун (13), Пустозвонов (12), Близнюк (11), Бобров (11), Пустовой (7), Лукашов (7), Крутоус (7), Петров (2), Зотов (2).

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