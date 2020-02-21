Вдохновение звездами не помогло Михайлюку с "Детройтом" победить лидера чемпионата НБА

Минувшей ночью в НБА возобновился регулярный чемпионат после недельной паузы на звездный уик-энд в Чикаго. Напомним, украинец Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд, набрав шесть очков. В связи с этим команды получили по несколько дней, чтобы перевести дух и подготовиться к следующим матчам сезона.

Сегодня "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка не смог противостоять лидеру всего чемпионата – "Милуоки Бакс" и проиграл на своей площадке 106:126. Первую четверть хозяева уступили команде звездного Янниса Адетокумбо с разницей в 14 очков, вторую – в 15, после чего все стало ясно.

Михайлюк не очень результативно провел матч, за 28 минут набрав всего 7 очков. Также в его активе пять подборов, две передачи и один перехват. Смотрите видеообзор действий Свята в игре.

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Узнайте, как Михайлюк провел звездный уик-энд в Чикаго.

А вот "Сакраменто Кингз" Алексея Лэня несколько неожиданно справились с "Мемфис Гризлиз" – 129:125, но украинский центровой не играл. Видимо, все еще залечивает травмы. Команды украинцев занимают 12-е места в своих конференциях: "Сакраменто" – на Западе, "Детройт" – на Востоке.

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