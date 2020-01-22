Десятка уже есть: стартовые составы и тренерские пятерки украинского Матча звезд-2020

Матч Звезд / Фото: ФБУ

1 февраля в киевском Дворце спорта состоится самое яркое баскетбольное шоу года – Матч Звезд-2020, в котором игроки Суперлиги разбиты на два лагеря – Украина и Легион. Уже появились и стартовые составы команд, а также запасные пятерки. Первые пятерки определялись голосованием болельщиков, вторые – тренеров лиги. Еще по два игрока в каждую из команд будут определены ФБУ. Ранее мы писали, как зазывают на первый с 2012 года Матч звезд в Киеве.

Стартовая пятерка Украины

Максим Луценко ("Николаев", 25%)

Кирилл Марченко ("Химик", 18%)

Алексей Онуфриев ("Николаев", 12%)

Андрей Войналович ("Химик", 17%)

Макс Конате ("Прометей", 19%)

Читайте также: Как легионер, сделавший киевлян 10-кратными, крутил сумасшедшие мячи во Франции

Вторая пятерка Украины

Реклама

Денис Лукашов ("Прометей")

Богдан Близнюк ("Киев-Баскет")

Максим Пустозвонов ("Киев-Баскет")

Вячеслав Петров ("Киев-Баскет")

Кирилл Фесенко ("Днепр")

Тренеры: Денис Журавлев ("Днепр") и Виталий Степановский ( "Химик").

Первая пятерка Легион

В тренде Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины

Генри Дугат ("Днепр", 12%)

Квентин Петерсон ("Николаев", 38%)

Киндал Хилл ("Киев-Баскет", 14%)

Сеад Хаджифейзович ("Черкасские Мавпы", 13%)

Рамэл Браун ("Одесса", 17%)

В составе команды Легиона большое количество голосов получил и центровой "Николаева" Кервин Бристол (15%), однако в соответствии с регламентом Матча Звезд, только три игрока одного клуба могут быть представлены в стартовых пятерках.

Вторая пятерка Легиона

Брюс Месси ("Одесса")

Джаред Террелл ("Днепр")

Дион Райт ("Черкасские Мавпы")

Льюис Салливан ("Химик")

Майкл Майерс ("Прометей")

Тренеры: Карлис Муйжниекс ("Прометей") и Айнарс Багатскис ("Киев-Баскет").

Помимо самого матча зрители во Дворце спорта увидят конкурсы мастерства, слэм-данков и снайперов.

Смотрите также, как мужская сборная Украины по баскетболу стала вице-чемпионом мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама