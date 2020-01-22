Десятка уже есть: стартовые составы и тренерские пятерки украинского Матча звезд-2020

1 февраля в киевском Дворце спорта состоится самое яркое баскетбольное шоу года – Матч Звезд-2020, в котором игроки Суперлиги разбиты на два лагеря – Украина и Легион. Уже появились и стартовые составы команд, а также запасные пятерки. Первые пятерки определялись голосованием болельщиков, вторые – тренеров лиги. Еще по два игрока в каждую из команд будут определены ФБУ. Ранее мы писали, как зазывают на первый с 2012 года Матч звезд в Киеве.
Стартовая пятерка Украины
- Максим Луценко ("Николаев", 25%)
- Кирилл Марченко ("Химик", 18%)
- Алексей Онуфриев ("Николаев", 12%)
- Андрей Войналович ("Химик", 17%)
- Макс Конате ("Прометей", 19%)
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Вторая пятерка Украины
- Денис Лукашов ("Прометей")
- Богдан Близнюк ("Киев-Баскет")
- Максим Пустозвонов ("Киев-Баскет")
- Вячеслав Петров ("Киев-Баскет")
- Кирилл Фесенко ("Днепр")
Тренеры: Денис Журавлев ("Днепр") и Виталий Степановский ( "Химик").
Первая пятерка Легион
- Генри Дугат ("Днепр", 12%)
- Квентин Петерсон ("Николаев", 38%)
- Киндал Хилл ("Киев-Баскет", 14%)
- Сеад Хаджифейзович ("Черкасские Мавпы", 13%)
- Рамэл Браун ("Одесса", 17%)
В составе команды Легиона большое количество голосов получил и центровой "Николаева" Кервин Бристол (15%), однако в соответствии с регламентом Матча Звезд, только три игрока одного клуба могут быть представлены в стартовых пятерках.
Вторая пятерка Легиона
- Брюс Месси ("Одесса")
- Джаред Террелл ("Днепр")
- Дион Райт ("Черкасские Мавпы")
- Льюис Салливан ("Химик")
- Майкл Майерс ("Прометей")
Тренеры: Карлис Муйжниекс ("Прометей") и Айнарс Багатскис ("Киев-Баскет").
Помимо самого матча зрители во Дворце спорта увидят конкурсы мастерства, слэм-данков и снайперов.
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