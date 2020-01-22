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Десятка уже есть: стартовые составы и тренерские пятерки украинского Матча звезд-2020

22 января, 17:14

1 февраля Киев ждет большое баскетбольное шоу во Дворце спорта

Матч Звезд

Матч Звезд / Фото: ФБУ

1 февраля в киевском Дворце спорта состоится самое яркое баскетбольное шоу года – Матч Звезд-2020, в котором игроки Суперлиги разбиты на два лагеря – Украина и Легион. Уже появились и стартовые составы команд, а также запасные пятерки. Первые пятерки определялись голосованием болельщиков, вторые – тренеров лиги. Еще по два игрока в каждую из команд будут определены ФБУ. Ранее мы писали, как зазывают на первый с 2012 года Матч звезд в Киеве.

Стартовая пятерка Украины

  • Максим Луценко ("Николаев", 25%)
  • Кирилл Марченко ("Химик", 18%)
  • Алексей Онуфриев ("Николаев", 12%)
  • Андрей Войналович ("Химик", 17%)
  • Макс Конате ("Прометей", 19%)

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Вторая пятерка Украины

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  • Денис Лукашов ("Прометей")
  • Богдан Близнюк ("Киев-Баскет")
  • Максим Пустозвонов ("Киев-Баскет")
  • Вячеслав Петров ("Киев-Баскет")
  • Кирилл Фесенко ("Днепр")

Тренеры: Денис Журавлев ("Днепр") и Виталий Степановский ( "Химик").

Первая пятерка Легион

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  • Генри Дугат ("Днепр", 12%)
  • Квентин Петерсон ("Николаев", 38%)
  • Киндал Хилл ("Киев-Баскет", 14%)
  • Сеад Хаджифейзович ("Черкасские Мавпы", 13%)
  • Рамэл Браун ("Одесса", 17%)

В составе команды Легиона большое количество голосов получил и центровой "Николаева" Кервин Бристол (15%), однако в соответствии с регламентом Матча Звезд, только три игрока одного клуба могут быть представлены в стартовых пятерках.

Вторая пятерка Легиона

  • Брюс Месси ("Одесса")
  • Джаред Террелл ("Днепр")
  • Дион Райт ("Черкасские Мавпы")
  • Льюис Салливан ("Химик")
  • Майкл Майерс ("Прометей")

Тренеры: Карлис Муйжниекс ("Прометей") и Айнарс Багатскис ("Киев-Баскет").

Помимо самого матча зрители во Дворце спорта увидят конкурсы мастерства, слэм-данков и снайперов.

Смотрите также, как мужская сборная Украины по баскетболу стала вице-чемпионом мира

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тренер голосование состав Суперлига чемпионат Украины по баскетболу Матч всех звезд

Источники: Сегодня|Спорт , ФБУ

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