Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,12
26,8

Назад в будущее: как зазывают на первый в 2012 года Матч звезд в Киеве

10 января, 17:28

Голосования за стартовые пятерки Украины и Легиона идут полным ходом

Матч звезд Суперлиги-2020

Матч звезд Суперлиги-2020 / Фото: ФБУ

1 февраля в киевском Дворце спорта пройдет большое баскетбольное шоу – Матч Звезд Суперлиги. Столица примет его впервые с 2012 года. За историю существования звездных битв игроков на команды делили и по территориальному признаку и по гражданству, но в последние годы снова вернулись к формату Украина против Легиона. Мы писали, что в прошлом году украинцы обыграли легионеров.

Читайте также: Как легионер, сделавший киевлян 10-кратными, крутил сумасшедшие мячи во Франции

Стартовые пятерки команд определят болельщики во время голосования на сайте ФБУ. Еще по пять исполнителей в каждой из команд назовут тренеры клубов Суперлиги и еще по два баскетболиста будут определены Федерацией баскетбола Украины, как организатором Матча Звезд. Помимо самого матча зрители во Дворце спорта увидят конкурсы мастерства, слэм-данков и снайперов. Голосование за пятерки уже идет полным ходом, а организаторы подготовили и стилизованное под ретро промо-видео звездного вечера.

Реклама

В тренде
"Валенсия" – "Реал": онлайн полуфинала Суперкубка Испании

Ранее мы сообщали, что "Днепр" сломил сопротивление "Одессы" и вышел в лидеры чемпионата Украины по баскетболу.

Смотрите, как женская сборная Украины по баскетболу выиграла у Португалии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

промо-ролик Суперлига чемпионат Украины по баскетболу Матч всех звезд

Источник: ФБУ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атланта" с потасовкой украинца Лэня всего три очка уступила одному из лидеров НБАБаскетбол
"Вентспилс" – "Киев-Баскет": онлайн-трансляция Кубка Европы ФИБАБаскетбол
Слабонервным не смотреть: центровому НБА во время матча выбили палец, но он доиграл игру
Слабонервным не смотреть: центровому НБА во время матча выбили палец, но он доиграл игруБаскетбол
На матче НБА болельщик выиграл 100 тысяч долларов броском с центра площадки
На матче НБА болельщик выиграл 100 тысяч долларов броском с центра площадкиБаскетбол
Украинец Михайлюк результативно сыграл в НБА против бывших партнеров по
Украинец Михайлюк результативно сыграл в НБА против бывших партнеров по "Лейкерс"Баскетбол
Календарь самых значимых спортивных событий в Украине и мире в 2020-м году
Календарь самых значимых спортивных событий в Украине и мире в 2020-м годуДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...