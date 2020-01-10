Назад в будущее: как зазывают на первый в 2012 года Матч звезд в Киеве

Матч звезд Суперлиги-2020 / Фото: ФБУ

1 февраля в киевском Дворце спорта пройдет большое баскетбольное шоу – Матч Звезд Суперлиги. Столица примет его впервые с 2012 года. За историю существования звездных битв игроков на команды делили и по территориальному признаку и по гражданству, но в последние годы снова вернулись к формату Украина против Легиона. Мы писали, что в прошлом году украинцы обыграли легионеров.

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Стартовые пятерки команд определят болельщики во время голосования на сайте ФБУ. Еще по пять исполнителей в каждой из команд назовут тренеры клубов Суперлиги и еще по два баскетболиста будут определены Федерацией баскетбола Украины, как организатором Матча Звезд. Помимо самого матча зрители во Дворце спорта увидят конкурсы мастерства, слэм-данков и снайперов. Голосование за пятерки уже идет полным ходом, а организаторы подготовили и стилизованное под ретро промо-видео звездного вечера.

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Ранее мы сообщали, что "Днепр" сломил сопротивление "Одессы" и вышел в лидеры чемпионата Украины по баскетболу.

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