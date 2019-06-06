"Динозавры" снова вышли вперед в финальной серии плей-офф НБА

"Торонто" на выезде обыграл "Голден Стейт" со счетом 123:109 и вышел вперед в серии до четырех побед

"Торонто" выиграл третий матч финальной серии плей-офф НБА. Фото: AFP

Баскетболисты "Торонто Рэпторс" в гостях одержали победу над "Голден Стейт Уорриорз" в третьем матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 123:109 (36:29, 24:23, 36:31, 27:26) в пользу "Торонто". В составе победителей самыми результативными игроками стали Кавай Ленард (30 очков) и Кайл Лоури (23). У проигравших 47 баллов, семь передач и восемь подборов записал на свой счет лидер команды Стефен Карри.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Торонто". Четвертый матч состоится в пятницу в Окленде.

Напомним, что "Динозавры" из Торонто впервые в истории вышли в финал НБА. "Торонто" выиграл полуфинальную серию у "Милуоки".

Ранее мы писали, что Барак Обама посетил финальный матч НБА. Тогда "Голден Стейт" сравнял счет в финальной серии с "Торонто".

Ранее украинский баскетболист Максим Пустозвонов дал прогноз на финал НБА: "Не люблю "Воинов", но опять ставлю на них".

Яркие фото: как "Торонто" выходил в финал плей-офф НБА:



Торонто вышел в финал НБА

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