Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости баскетбола

"Динозавры" снова вышли вперед в финальной серии плей-офф НБА

6 июня, 10:28

"Торонто" на выезде обыграл "Голден Стейт" со счетом 123:109 и вышел вперед в серии до четырех побед

"Торонто" выиграл третий матч финальной серии плей-офф НБА
"Торонто" выиграл третий матч финальной серии плей-офф НБА. Фото: AFP

Баскетболисты "Торонто Рэпторс" в гостях одержали победу над "Голден Стейт Уорриорз" в третьем матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 123:109 (36:29, 24:23, 36:31, 27:26) в пользу "Торонто". В составе победителей самыми результативными игроками стали Кавай Ленард (30 очков) и Кайл Лоури (23). У проигравших 47 баллов, семь передач и восемь подборов записал на свой счет лидер команды Стефен Карри.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Торонто". Четвертый матч состоится в пятницу в Окленде.

Напомним, что "Динозавры" из Торонто впервые в истории вышли в финал НБА. "Торонто" выиграл полуфинальную серию у "Милуоки".

Ранее мы писали, что Барак Обама посетил финальный матч НБА. Тогда "Голден Стейт" сравнял счет в финальной серии с "Торонто".

Ранее украинский баскетболист Максим Пустозвонов дал прогноз на финал НБА: "Не люблю "Воинов", но опять ставлю на них".

Яркие фото: как "Торонто" выходил в финал плей-офф НБА:


Торонто вышел в финал НБА

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НБА , плей-офф НБА, Голден Стейт, Торонто Рэпторс

Вы сейчас просматриваете новость " "Динозавры" снова вышли вперед в финальной серии плей-офф НБА". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

На что способно обычное дегтярное мыло

Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Филарет: "Если бы мы знали, то не согласились бы на такой Томос"

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Названы вызывающие преждевременную смерть продукты

53-летняя модель рассказала о своих секретах красоты

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 00:47

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

"Он проиграет": Ломаченко готов к судебному махачу с промоутером Усика

4 июня, 21:36

Украинский Хайтек, ожидающий своего первого боя в Англии, элегантно поставил на место Эдди Хирна

Промоутер: "После реванша Джошуа – Руис ждем поединок с Усиком"

4 июня, 10:04

Александр Красюк считает, что Джошуа сам проиграл поединок, не использовав свои преимущества

Джошуа был нокаутирован еще до боя: вскрылась причина позорного поражения британца от толстяка Руиса

4 июня, 00:23

Отец Энтони Джошуа видел, что его сын не готов драться. И пытался отменить поединок. Но к нему не прислушались

Толстяк на ринге: сенсация года Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет

3 июня, 16:29

Боксер-сумоист сотворил главную сенсацию в боксе, нокаутировав потенциального соперника Усика

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Как желатин спасает наши суставы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь