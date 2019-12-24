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Для Матча всех звезд чемпионата Украины по баскетболу придумали логотип

24 декабря, 23:16

Баскетбольное шоу состоится в столичном Дворце спорта 1 февраля следующего года

Сувениры уже готовы к продаже

Сувениры уже готовы к продаже / Фото: ФБУ

Во вторник Федерация баскетбола Украины представила официальный логотип Матча всех звезд отечественной Суперлиги. Состоится баскетбольное шоу 1 февраля 2020 года. К слову, мы писали, что лидер чемпионата Украины потерпел третье поражение подряд.

За основание логотипа взяли звезду, символизирующую самых ярких представителей турнира, и эмблему ФБУ. Также тут поместили четыре исторических памятника Киева, в котором и пройдет Матч всех звезд. Причем, для столичного Дворца спорта это будет первое пришествие звездных баскетболистов за последние 10 лет.

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Матч пройдет в формате противостояния украинских звезд чемпионата против легионеров. Голосование болельщиков для выбора игроков в команды откроют 2 января. Также в шоу проведут несколько конкурсов, не забудут и об эстрадной программе.

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В ближайшие дни в интернет-магазине ФБУ появится сувенирная продукция к All Stars Game. А билеты уже можно приобрести в кассах. Их выпустили пяти ценовых категорий: по 100, 150, 300, 800, 1200 (VIP) грн. Причем в ближайшую неделю даже дорогие, кроме VIP, можно приобрести по акционной цене 150 грн.

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