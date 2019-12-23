Человек-бросок: сумасшедший баззер-биттер со своей половины площадки от №1 сборной Украины

Денис Лукашов второй раз подряд забивает с сиреной - теперь в матче с "Киев-Баскетом"

"Прометей" - "Киев-Баскет" / Фото: ФБУ

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Защитник "Прометея" Денис Лукашов в матче баскетбольной Суперлиги против "Киев-Баскета" отметился невероятным баззер-биттером со своей половины площадки на последней секунде второй четверти при счете 33:46. Правда, клубу из Каменского это не помогло – лидер чемпионата Украины впал в штопор и потерпел третье поражение подряд 74:88.

Видео: ФБУ

Отметим, что первый номер сборной Украины второй раз отличился подобным сумасшедшим попаданием. Ранее невероятный мяч Лукашов забросил в предыдущей игре против "Черкасских Мавп".

Сама встреча "Прометея" и "Киев-Баскета" прошла под знаком противостояния латвийских тренеров – Карлиса Муйжниекса с тренером сборной Украины Айнарсом Багатскисом. Гости выиграли все четыре периода, распределив на удивление равномерно очки между своими игроками. Больше других, по 14, набрали Максим Пустозвонов и Деон Эдвин.

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"Я играл против всех тренеров Евролиги, на чемпионате Европы. Меня трудно чем-то удивить. Карлис Муйжниекс – мой друг. Я играл с ним 20 лет.. Когда начал как тренер, я играл у него. Но когда начинается игра, он мой первый соперник. На площадке друзей нет", – сказал после встречи Багатскис.

Это поражение стало пятым для "Прометея" в сезоне. Однако команда остается во главе таблицы, поскольку "Днепр" и "Киев-Баскет" пока что сыграли меньше матчей из-за участия в еврокубках.

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