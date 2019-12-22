Лидер чемпионата Украины впал в штопор и потерпел третье поражение подряд

"Прометей" проиграл в Каменском "Киев-баскету", но остался на первом месте таблицы

"Прометей" не устоял дома перед "Киев-баскетом" / Фото: ФБУ

В несколько неожиданное пике впал лидер чемпионата Украины по баскетболу – "Прометей" из Каменского. Команда латышского специалиста Карлиса Муйжниекса потерпела в Суперлиге третье поражение подряд. К слову, в Украине забросили невероятный мяч со своей половины площадки.

Сегодня "Прометей" уступил на своей площадке "Киев-баскету" со счетом 74:88. Интересно, что встреча прошла под знаком противостояния латвийских тренеров – Муйжниекса с тренером сборной Украины Айнарсом Багатскисом. Гости выиграли все четыре периода, распределив на удивление равномерно очки между своими игроками. Больше других, по 14, набрали Максим Пустозвонов и Деон Эдвин.

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Это поражение стало пятым для "Прометея" в сезоне. Однако команда остается во главе таблицы, поскольку "Днепр" и "Киев-баскет" пока что сыграли меньше матчей из-за участия в еврокубках.

В других матчах воскресенья "Запорожье" обыграло "Черкасские мавпы" (85:80), а "Николаев" уступил "Химику" (72:74). Читайте, как украинский центровой Алекс Лэнь выдал лучший матч сезона в НБА.

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