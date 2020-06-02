"Дорогие белые люди": владелец клуба НБА трогательно прокомментировал беспорядки в США

Владелец клуба НБА "Даллас Маверикс" Марк Кьюбан прокомментировал происходящие в США беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойдами от рук полиции. Ранее мы сообщали, что чемпион НБА избил участника протестов в США за разбитое стекло в автомобиле.

"Дорогие белые люди. Мы являемся теми, кому нужно измениться. Эта история не одного человека, а практически всех чернокожих людей. И именно поэтому – это наша проблема. Нужно найти свой путь изменения того, что мы делаем. И исправить это быстро не выйдет. Это категорический императив. Я всегда думал, что обращаться с людьми на равных означает обращаться с ними как и со всеми остальными. Как будто имел дело с математическим уравнением. Но я был не прав. Теперь я учусь, что обращаться с людьми на равных значит с равной долей уважения", — написал Кьюбан в своем Twitter.

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Напомним, что афроамериканца Джорджа Флойда задержали 25 мая по подозрению в использовании в магазине поддельного чека на 20 долларов. Один из полицейских больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер. Четверых полицейских, которые участвовали в аресте, уволили.

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Видео: Reuters

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