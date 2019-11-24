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Две команды высшей лиги пробились в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу

24 ноября, 23:07

Сразу три команды Суперлиги не смогли преодолеть барьер 1/8 финала

"Киев-баскет" одолел "Черкасские мавпы"

"Киев-баскет" одолел "Черкасские мавпы"

С неожиданностями прошли матчи 1/8 финала Кубка Украины среди мужских команд. В итоге в восьмерке лучших не досчитались сразу трех клубов элитной Суперлиги, зато там оказалось два коллектива из высшей лиги. К слову, вчера мы сообщили, что капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов подписал контракт с клубом из Азии.

Из представителей "вышки" в четвертьфиналах сыграют "Житомир" и "Тернополь". Правда, для попадания в топ-8 им достаточно оказалось обыграть коллег по высшей лиге – так распорядился жребий. Теперь в 1/4 финала "Житомир" сыграет с "Одессой", сенсационно выбившей из турнира лидера Суперлиги – "Прометей". А "Тернополь" будет противостоять южненскому "Химику".

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Две другие пары составили "Днепр" – "Запорожье", "Киев-баскет" – "Николаев". К слову, киевляне сегодня в эмоциональном поединке справились с "Черкасскими мавпами" – 81:71. Смотрите лучшие моменты игры.

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Во вторник Федерация баскетбола проведет жеребьевку для определения хозяев в первых встречах четвертьфинала.

Смотрите, как женская сборная Украины недавно обыграла в Харькове команду Португалии в отборе на ЧЕ-2021.

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