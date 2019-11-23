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Сенсация! Капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Азии

23 ноября, 20:00

Центровой Вячеслав Кравцов будет играть за японскую команду "Финикс"

Вячеслав Кравцов

Вячеслав Кравцов

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Сегодня определился со своим ближайшим будущим капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов. 32-летний центровой подписал контракт с японским клубом "Финикс" из города Итиномоя. Ранее одессит высказал мнение, что иностранные тренеры вызывают у игроков уважение за счет своего статуса.

Новость о переезде Кравцова в Азию опубликовал на своей странице в Twitter его агент Мишко Ражнатович.

В сезоне 2018/2019 Слава выступал в чемпионате Испании – за "Фуэнлабраду" и "Бургос". В межсезонье Кравцов не смог найти устраивающий его вариант и тренировался в Украине с "Киев-баскетом". Было время, даже думали, что он подпишет контракт с вице-чемпионом Украины, однако этого не случилось.

Напомним, ранее центровой играл в Украине за "Киев" и "Донецк", в НБА за "Финикс" и "Детройт", в Китае и Турции, становился чемпионом Испании с "Валенсией".

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