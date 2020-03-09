Эффектно и эффективно: украинец Лэнь проявил себя во всей красе в матче НБА

Михайлюк неплохо отыграл за "Детройт", но "наши" команды в плей-офф не попадают

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НБА сыграли команды обоих украинских баскетболистов. И "Детройт Пистонс", и "Сакраменто Кингз" уступили, но наши земляки проявили себя по-разному. Ранее мы писали, что из-за коронавируса НБА грозят матчи без зрителей.

"Короли" из Сакраменто бились дома целый матч с одной из лучших команд чемпионата – "Торонто Рэпторз". Канадцы занимают второе место в Восточной конференции. Лишь в концовке коллектив Алексея Лэня не устоял – 113:118. Однако центровой сборной Украины проявил себя хорошо: за неполные 15 минут на площадке Алекс собрал 15 очков и 7 подборов, сделав при этом два блок-шота и одну передачу. Он не совершил ни одной потери и получил два фола.

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

Менее результативно сыграл за "Детройт" Святослав Михайлюк во встрече с "Нью-Йорк Никс" в знаменитом "Мэдисон Сквер Гардене" (84:96). 22-летний защитник за 26 с половиной минут набрал 9 очков и сделал по пять подборов и передач. Также Сви заработал три фола при двух потерях.

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Читайте о достижении Лэня в "Сакраменто" с подборами и блок-шотами.

"Сакраменто" пока что держится на 10-м месте Западной конференции (28 побед и 36 поражений), "Детройт" – на 13-м Восточной (20/45).

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