Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Эффектно и эффективно: украинец Лэнь проявил себя во всей красе в матче НБА

9 марта, 09:04

Вадим Авдасев

Михайлюк неплохо отыграл за "Детройт", но "наши" команды в плей-офф не попадают

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НБА сыграли команды обоих украинских баскетболистов. И "Детройт Пистонс", и "Сакраменто Кингз" уступили, но наши земляки проявили себя по-разному. Ранее мы писали, что из-за коронавируса НБА грозят матчи без зрителей.

"Короли" из Сакраменто бились дома целый матч с одной из лучших команд чемпионата – "Торонто Рэпторз". Канадцы занимают второе место в Восточной конференции. Лишь в концовке коллектив Алексея Лэня не устоял – 113:118. Однако центровой сборной Украины проявил себя хорошо: за неполные 15 минут на площадке Алекс собрал 15 очков и 7 подборов, сделав при этом два блок-шота и одну передачу. Он не совершил ни одной потери и получил два фола.

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

Менее результативно сыграл за "Детройт" Святослав Михайлюк во встрече с "Нью-Йорк Никс" в знаменитом "Мэдисон Сквер Гардене" (84:96). 22-летний защитник за 26 с половиной минут набрал 9 очков и сделал по пять подборов и передач. Также Сви заработал три фола при двух потерях.

Реклама

Читайте о достижении Лэня в "Сакраменто" с подборами и блок-шотами.

В тренде
Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное "серебро" на этапе Кубка мира

"Сакраменто" пока что держится на 10-м месте Западной конференции (28 побед и 36 поражений), "Детройт" – на 13-м Восточной (20/45).

Смотрите решающий момент в Матче всех звезд НБА-2020

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол НБА Детройт Пистонс Алексей Лэнь Сакраменто Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
Впервые в Украине: из-за коронавируса баскетболисты
Впервые в Украине: из-за коронавируса баскетболисты "Тернополя" решили сыграть без зрителейБаскетбол
Оттаскивали втроем: форвард сборной Украины и американский легионер устроили эмоциональные разборки
Оттаскивали втроем: форвард сборной Украины и американский легионер устроили эмоциональные разборкиБаскетбол
Гигант и малыш: игрок
Гигант и малыш: игрок "Реала" встретился с баскетболистом и выглядел словно ребенокФутбол
Украинец – третий из
Украинец – третий из "королей": уникальное личное достижение нашего большого в регулярке НБАБаскетбол
Загнали себя в турецкий угол: украинская команда провалила концовку и на грани вылета из еврокубка
Загнали себя в турецкий угол: украинская команда провалила концовку и на грани вылета из еврокубкаБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...