Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Украинец – третий из "королей": уникальное личное достижение нашего большого в регулярке НБА

7 марта, 09:36

Елена Павлова

В 21-м веке в форме "Кингз" подобный статистический трюк покорялся только Демаркусу Казинсу

Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь стал третьим игроком франшизы "Королей" c 1990 года, который сумел сделать как минимум 13 подборов и 5 блок-шотов за игру менее чем за 30 минут на площадке. Об этом достижении большого сообщил журналист Kings.com Алекс Крамерс. Ранее мы писали, что у Лэня в НБА не полетело, и "Сакраменто" проиграл в гостях "Филадельфии".

В 21-м веке в форме "Кингз" подобный статистический трюк покорялся только Демаркусу Казинсу, а в 90-х такое творил Скотт Поллард. Лэнь отметился в поединке регулярного чемпионата НБА против "Детройт Пистонс" в начале текущей недели – за 28 минут на паркете украинский центр записал на свой счет 8 очков, 13 подборов и 5 блок-шотов.

Смотрите нарезку лучших моментов игры Алексея Лэня против "Детройт Пистонс"

Реклама

"Короли" сейчас идут на десятом месте Западной конференции, имея 27 побед и 35 поражений. Напомним, что ранее Алексей выступал за "Атланту Хокс" полтора сезона, но в феврале Лэня обменяли в "Сакраменто Кингз". А до "Ястребов" украинский большой четыре года отыграл за "Финикс Санз".

Смотрите, как в США почтили память Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

статистика НБА баскетболист Алексей Лэнь Сакраменто

Источники: Basket.com.ua , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
Впервые в Украине: из-за коронавируса баскетболисты
Впервые в Украине: из-за коронавируса баскетболисты "Тернополя" решили сыграть без зрителейБаскетбол
Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавируса
Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавирусаДругие
Оттаскивали втроем: форвард сборной Украины и американский легионер устроили эмоциональные разборки
Оттаскивали втроем: форвард сборной Украины и американский легионер устроили эмоциональные разборкиБаскетбол
Гигант и малыш: игрок
Гигант и малыш: игрок "Реала" встретился с баскетболистом и выглядел словно ребенокФутбол
Загнали себя в турецкий угол: украинская команда провалила концовку и на грани вылета из еврокубка
Загнали себя в турецкий угол: украинская команда провалила концовку и на грани вылета из еврокубкаБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...