Украинец – третий из "королей": уникальное личное достижение нашего большого в регулярке НБА

В 21-м веке в форме "Кингз" подобный статистический трюк покорялся только Демаркусу Казинсу

Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь стал третьим игроком франшизы "Королей" c 1990 года, который сумел сделать как минимум 13 подборов и 5 блок-шотов за игру менее чем за 30 минут на площадке. Об этом достижении большого сообщил журналист Kings.com Алекс Крамерс. Ранее мы писали, что у Лэня в НБА не полетело, и "Сакраменто" проиграл в гостях "Филадельфии".

В 21-м веке в форме "Кингз" подобный статистический трюк покорялся только Демаркусу Казинсу, а в 90-х такое творил Скотт Поллард. Лэнь отметился в поединке регулярного чемпионата НБА против "Детройт Пистонс" в начале текущей недели – за 28 минут на паркете украинский центр записал на свой счет 8 очков, 13 подборов и 5 блок-шотов.

Смотрите нарезку лучших моментов игры Алексея Лэня против "Детройт Пистонс"

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"Короли" сейчас идут на десятом месте Западной конференции, имея 27 побед и 35 поражений. Напомним, что ранее Алексей выступал за "Атланту Хокс" полтора сезона, но в феврале Лэня обменяли в "Сакраменто Кингз". А до "Ястребов" украинский большой четыре года отыграл за "Финикс Санз".

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