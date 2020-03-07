Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

НБА грозят матчи без зрителей, а Леброн отказывается так играть: "Я выхожу на паркет ради них"

7 марта, 15:08

Елена Павлова

Лига также попросила команды определить «необходимый персонал»

Руководство НБА предупредила клубы Национальной ассоциации о том, что матчи регулярного чемпионата могут проводиться без зрителей из-за угрозы коронавируса. Такой информацией владеет инсайдер Шеймс Чарания. Лига также попросила команды определить "необходимый персонал" на случай, если им придется проводить матчи без болельщиков. Также НБА готова начать проверку температуры у работников и игроков клубов.

Читайте также: Украинец – третий из "королей": уникальное личное достижение нашего большого в регулярке НБА

На это предупреждение тут же отреагировал форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и ему такая возможность явно не понравилась.

"Вы не можете играть без болельщиков. Я выхожу на площадку ради одноклубников, ради зрителей. Я считаю, что это самое главное. Что будет, если я приду на арену и не увижу фанатов? Не буду играть. Пусть они делают то, что хотят делать", – приводит слова Джеймса ESPN.

В тренде
"Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

Ранее мы писали, что Леброн Джеймс перевалил через 34 000 очков. И стал только третьим баскетболистом НБА, кому покорился этот рубеж.

Смотрите, как в США почтили память Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

матч зрители НБА Леброн Джеймс коронавирус

Источники: Сегодня|Спорт , ESPN

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
Впервые в Украине: из-за коронавируса баскетболисты
Впервые в Украине: из-за коронавируса баскетболисты "Тернополя" решили сыграть без зрителейБаскетбол
Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавируса
Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавирусаДругие
Оттаскивали втроем: форвард сборной Украины и американский легионер устроили эмоциональные разборки
Оттаскивали втроем: форвард сборной Украины и американский легионер устроили эмоциональные разборкиБаскетбол
Гигант и малыш: игрок
Гигант и малыш: игрок "Реала" встретился с баскетболистом и выглядел словно ребенокФутбол
Загнали себя в турецкий угол: украинская команда провалила концовку и на грани вылета из еврокубка
Загнали себя в турецкий угол: украинская команда провалила концовку и на грани вылета из еврокубкаБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...