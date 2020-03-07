НБА грозят матчи без зрителей, а Леброн отказывается так играть: "Я выхожу на паркет ради них"

Руководство НБА предупредила клубы Национальной ассоциации о том, что матчи регулярного чемпионата могут проводиться без зрителей из-за угрозы коронавируса. Такой информацией владеет инсайдер Шеймс Чарания. Лига также попросила команды определить "необходимый персонал" на случай, если им придется проводить матчи без болельщиков. Также НБА готова начать проверку температуры у работников и игроков клубов.
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На это предупреждение тут же отреагировал форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и ему такая возможность явно не понравилась.
"Вы не можете играть без болельщиков. Я выхожу на площадку ради одноклубников, ради зрителей. Я считаю, что это самое главное. Что будет, если я приду на арену и не увижу фанатов? Не буду играть. Пусть они делают то, что хотят делать", – приводит слова Джеймса ESPN.
Ранее мы писали, что Леброн Джеймс перевалил через 34 000 очков. И стал только третьим баскетболистом НБА, кому покорился этот рубеж.
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