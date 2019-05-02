Эхо баскетбольных разборок в Украине: чемпион борется за жизнь, а MVP сезона метит в НБА

Лучший баскетбольный клуб страны в июне намерен объявить, в каком виде продолжит свое существование

Лучший бомбардир сезона Малик Трент. Фото: Федерация баскетбола Украины

Гранды украинской баскетбольной Суперлиги подводят итоги медального плей-офф. Напомним, третьим призером стало "Запорожье", в 5-м матче бронзовой серии неожиданно легко переиграв "Днепр" – 76:56. Так что днепряне, имевшие один из топовых ростеров лиги, – без легионеров, но с Фесенко и Тимофеенко – ограничились Суперкубком и Кубком страны. Американский легионер запорожан Малик Трент, набравший в пятом матче 15 очков, стал лучшим бомбардиром сезона – 689 очков в 40 матчах, а лидер атак "Днепра" Александр Мишула признан лучшим защитником лиги.

"Конечно, хотелось взять третий трофей в сезоне, хотя я понимаю игроков: после обидного поражения в полуфинале играть за "бронзу" уже не было моральных сил, – отметил президент "Днепра" Валерий Кондратьев. – Очень хотелось "золото", но значит где-то недоработали, и нужно сделать работу над ошибками. Мы проигрывали командам, у которых на ведущих ролях легионеры, и они дали результат".

Тем временем итоги сезона подвел свеженький чемпион "Химик", вырвавший в финале у "Киев-Баскета" третий титул.

Президент клуба Сергей Назаренко признал, что этот сезон для команды был одним из самых сложных:

"У нас действительно были задолженности по зарплате, начался такой процесс, когда игроки начали сомневаться и где-то что-то искать. Но большая работа была проделана тренерами команды и ее капитаном, чтобы убедить ребят остаться. Мы преодолели этот период с гордо поднятой головой. Что дальше? Пока сложно сказать. Думаю, более вразумительный ответ дадим в середине июня. Есть серьезная заинтересованность ряда иностранных компаний в спонсорстве клуба, но это все на стадии переговоров", – заявил босс "Химика" Сергей Назаренко.

Некоторые спонсоры заинтересованы, чтобы "Химик" участвовал в еврокубках. А ФИБА уже спрашивала клуб о выступлении в своих турнирах.

MVP сезона Деон Эдвин вряд ли останется в Южном: "В Украине хороший уровень баскетбола, я не нахожу здесь никакого негатива. Я многому научился, и буду теперь постоянно следить за "Химиком". В ближайшем будущем планирую играть в топовых чемпионатах Европы либо же попасть в НБА".

А тренер "Химика" Виталий Степановский рассказал, как сумел взять титул с небольшой ротацией: "Я никогда не смотрю игрокам в паспорт и всегда им об этом говорю. Если ты что-то можешь в 18 лет, то в 30 ты это будешь делать еще лучше. И у тебя будет опыт. Если в 18 ты не можешь, то очень сложно человека потом чему-то сверхъестественному научить. В этом году проявили себя игроки, которым по 21-22 года – Сидоров, Сережа Павлов. Сережа стал лучшим молодым игроком чемпионата, Сид провел хороший сезон, особенно отлично плей-офф. Очень высокий процент трехочковых бросков, который помогал особенно в играх с "Днепром". Я рад, что получил свой шанс и полностью им воспользовался Андрей Войналович, ставший полноценным игроком ротации. С ним начали считаться, хотя в начале сезона было видно, что его недооценивали соперники".

Как сообщалось ранее, команда без тренера сумела стать самой сильной в украинском баскетболе. По ходу третьего матча финальной серии у южненцев удалили наставника. Но это не помешало им победить.

Также сообщалось, что Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу. Наша страна планирует провести женское континентальное первенство совместно со Швецией.

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