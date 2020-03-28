Баскетболист, остановивший чемпионат НБА, вылечился от коронавируса

Из-за океана пришли позитивные новости об излечении от коронавируса двух звездных баскетболистов. Игроки "Юты Джаз" Руди Гобер и Донован Митчелл успешно преодолели болезнь, и их жизням ничего не угрожает. Напомним, именно коронавирус у Гобера заставил НБА приостановить регулярный чемпионат.

На то, чтобы выздороветь, парням потребовалось 16 дней. О том, что баскетболисты из Солт-Лейк-Сити уже в порядке, сообщил инсайдер Шемс Чарания.

О заражении французского центрового стало известно в ночь на 12 марта по киевскому времени. Тогда участник Матча всех звезд-2020 демонстративно трогал микрофоны во время пресс-конференции, еще не зная о своем заражении. От него же болезнь перешла и к защитнику сборной США Доновану Митчеллу. Позже Гобер извинялся за свое поведение и призывал всех тщательно мыть руки с мылом.

Также мы сообщали, что одноклубник украинца в НБА поправился после коронавируса. Партнер Святослава Михайлюка по "Детройту" центровой Кристиан Вуд уже здоров.

Смотрите, как Руди Гобер после заражения извиняется и призывает заботиться о себе и ближних

Реклама

Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама