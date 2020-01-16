Это нужно видеть! Украинец провел лучший матч в НБА, забросив "Бостону" баззер со своей половины

Свят Михайлюк в атаке / Фото: Reuters

Феноменальный матч провел минувшей ночью 22-летний украинец Святослав Михайлюк в НБА. В гостевом поединке его "Детройта" против "Бостона" уроженец Черкасс установил собственный рекорд результативности, поразив публику еще и точным броском со своей половины площадки вместе с сиреной. Во вторник мы писали, как Михайлюк получил в "Детройте" больше всех времени.

"Детройт" отчаянно пытается пробиться в восьмерку лучших команд Восточной конференции, чтобы сыграть в плей-офф, а "Бостон" лишь недавно переместился со второй на третью позицию. "Пистонс" дали настоящий бой одному из лидеров Востока на его площадке и сумели-таки победить 116:103. Михайлюк приложил к этому руку. В частности, думается, его баззер-битер со своей половины площадки в конце третьей четверти убил моральный дух "Селтикс".

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Всего же Свят, выйдя в стартовом составе, провел на площадке 29 минут, за которые набрал 21 очко, установив собственный рекорд за полтора года в НБА. Михайлюк реализовал пять из восьми трехочковых бросков, один средний и четыре из пяти штрафных. Также в его активе пять передач и один подбор при одном фоле. И снова – ни одной потери. Смотрите видео впечатляющих действий украинца.

Эта победа позволила "Детройту" подняться с 11-го места Восточной конференции на 10-е, обойдя "Шарлотт". "Чикаго", который находится на девятой позиции, также выиграл 15 матчей и в 27 уступил.

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