Евросезон в баскетболе завершили досрочно и без победителя

Несмотря на то, что существовал вариант с доигровкой сезона в трех городах, текущий сезон баскетбольных Евролиги и Еврокубка завершили досрочно, говорится на официальном сайте Евролиги. Исполнительный совет принял решение не признавать ни одну команду чемпионом Евролиги и Еврокубка-2019/20. Также сообщается, что изменений состава участников, в том числе сокращения числа команд, не будет. Следующий сезон начнется 1 октября (Евролига) и 30 сентября (Еврокубок).

"Здоровье и безопасность наших спортсменов, болельщиков, сотрудников, партнеров и местных сообществ остаются нашим главным приоритетом. Распространение COVID-19 не гарантирует, что все команды смогут проводить свои тренировочные сборы и готовиться к официальным играм в одинаковых условиях. Местные власти ввели различные ограничения на передвижение своих граждан, и нет никаких гарантий, что все команды смогут летать. Сокращенный график тренировочных сборов по сравнению с ранее утвержденным трехнедельным минимумом приведет к увеличению риска травм для игроков", – говорится в заявлении на сайте Евролиги.

Ране мы писали, что украинку из Турции признали лучшей баскетболисткой кубкового сезона в Европе. Алина Ягупова блестяще выступает за турецкий "Фенербахче" в Евролиге.

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