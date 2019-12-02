Фантастический бросок на последней секунде решил судьбу принципиального матча Днепра и Киева

"Киев-баскет" обыграл в гостях "Днепр" и подбирается к лидерам, а харьковчане наконец добыли первую победу

Киевлянин Петров стал лучшим игроком матча против Днепра

Драматической получилась развязка суперматча чемпионата Украины по баскетболу, в котором встречались представители Украины в Еврокубке: "Днепр" принимал "Киев-баскет". Равная игра принципиальных соперников завершилась дальним трехочковым броском центрового гостей Вячеслава Петрова одновременно с финальной сиреной. Мяч от щита залетел в кольцо одновременно с сиреной и принес победу Киеву со счетом 78:75. На днях мы писали, как "Киев-баскет" в еврокубке обыграл "Цмоки-Минск" и стал победителем группы.

Для столичной команды эта победа стала пятой в восьми матчах чемпионата, и подопечные Айнарса Багатскиса поднялись пока что на пятое место. А "Днепр" потерпел второе поражение в девяти поединках и идет вторым. Лидирует "Прометей" из Каменского, выигравший восемь встреч из девяти.

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Наконец первую победу в сезоне добыли "Харьковские соколы", справившиеся с "Черкасскими мавпами" – 77:72.

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