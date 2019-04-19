Флойд Мейвезер пришел на матч НБА в золотых украшениях весом 11 кг

Знаменитый боксер посетил поединок "Клипперс" – "Голден Стэйт"

Флойд любит золото. Фото: Instagram

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер посетил матч плей-офф НБА между "Лос-Анджелес Клипперс"и "Голден Стэйт Уорриорз" (105:132). Мейвезер поразил всех роскошью. Флойд надел четыре золотые цепи общим весом 11 килограммов.

Ранее сообщалось, что Мейвезер-младший может вернуться на ринг ради поединка с Мэнни Пакьяо. Напомним, первый и последний на данный момент поединок между Мейвезером и Пакьяо прошел в мае 2015-го. Победу единогласным решением судей одержал Флойд. Позднее Мэнни сетовал, что дрался с травмой плеча.

С того времени Мейвезер провел два боя. Победил техническим нокаутом бойца MMA Конора Макрегора и нокаутировал Теншина Нацукаву в выставочном поединке.

Ходят слухи, что 42-летний Мейвезер проведет еще один бой в Японии. В июле непобежденный американец выйдет в ринг с бывшим японским боксером. Его имя пока неизвестно. И за трехраундовый бой Мейвезер получит 10 млн долларов.

Кстати, как-то Мейвезер очень лестно отозвался об украинском чемпионе мира в легком весе: "Ломаченко адский боец и мне он очень нравится".

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