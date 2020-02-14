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Фото – в рамочку: украинец Михайлюк снялся в фотосессии перед Матчем всех звезд НБА

14 февраля, 10:36

Святослав будет всего вторым нашим соотечественником в таком значимом событии

Михайлюк в игре с "Вашингтоном"

Михайлюк в игре с "Вашингтоном" / Фото: Reuters

Уже в эти дни в Чикаго пройдет звездный уик-энд Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме главного события – Матча всех звезд – пройдет и поединок рангом поскромнее, в котором примут участие молодые таланты. Среди них будет и наш соотечественник. Мы писали, что Святослав Михайлюк получил приглашение на Матч восходящих звезд НБА.

22-летний украинец будет единственным представителем "Детройт Пистонс" в этом масштабном мероприятии. Накануне Сви, как называют уроженца Черкасс в Америке, провел фотосессию.

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Поединок молодых звезд пройдет в Чикаго в ночь на субботу по киевскому времени. Михайлюк станет лишь вторым украинцем после центрового Виталия Потапенко, который сыграет в подобной встрече. А в пятницу утром по местному времени (вечером по нашему) таланты опробуют площадку на тренировке.

Читайте, как Михайлюк вернулся в игру после травмы. Но его команда проиграла "Орландо".

В ночь на субботу в Чикаго пройдут конкурсы, а сам Матч всех звезд – в ночь на понедельник.

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фотосессия НБА Детройт Пистонс Матч всех звезд НБА Святослав Михайлюк

Источник: isport.ua

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