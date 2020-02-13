Украинец с зарплатой 1,5 млн долларов неудачно вернулся в игру: Михайлюк проиграл "магам" в НБА

Из-за травмы бедра Свят пропустил 5 матчей. А по возвращении на паркет набрал всего 8 очков

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк после травмы бедра вернулся в строй. Наш баскетболист, получающий за океаном 1 452 273 доллара в год, сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против "Орландо Мэджик".

Видео игры Михайлюка против "Орландо"

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В поединке против "магов" украинец, со 2 февраля пропустивший пять матчей из-за повреждения, сыграл не лучшим образом. Святослав Михайлюк набрал 8 очков, выполнил 3 подбора, 1 перехват, при этом допустил 2 фола и 2 потери за 17 минут, проведенных на паркете.

"Орландо" выиграл у команды Михайлюка "Детройта" в овертайме – 116:112 (32:20, 27:35, 28:26, 21:27, 8:4).

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Добавим, что в другом матче дня "Даллас" был сильнее "Сакраменто" Алексея Лэня – 130:111 (32:28, 31:24, 33:25, 34:34). Правда, в этой игре украинец на паркет не выходил.

Как мы писали ранее, в украинском баскетболе ожидается знаменательное событие – 22-летний Михайлюк примет участие в матче восходящих звезд НБА, который состоится в ближайшие выходные в Чикаго. Свят стал всего вторым украинцем в истории, кто удостоился подобной чести. 23 года назад, в 1997-м, на аналогичную игру приглашали украинского центрового Виталия Потапенко.

Смотрите, как тренируется Михайлюк в НБА

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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