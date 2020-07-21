Главный тренер сборной Украины объявил состав на августовский лагерь

Лучшие баскетболисты страны будут тренироваться в столичном Дворце спорта

Несмотря на то, что баскетбольные соревнования в Европе пока что стоят на паузе, тренерский штаб сборной Украины решил организовать для своих подопечных занятия. С 3 по 16 августа игроки будут тренироваться под руководством латвийского рулевого Айнарса Багатскиса. К слову, самый дорогой украинский баскетболист после коронавируса занимается в лагере НБА.

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Всего на сбор в киевском Дворце спорта вызвали 16 баскетболистов, сообщил официальный сайт ФБУ. Защитники: Денис Лукашов ("Прометей"), Илья Сидоров ("Прометей"), Александр Липовый ("Промитеас", Греция), Богдан Близнюк ("Киев-Баскет"), Кирилл Марченко ("Химик"), Виталий Зотов ("Химик"), Александр Мишула и Александр Кобец (без клуба).

Форварды: Павел Крутоус ("Киев-Баскет"), Сергей Павлов ("Киев-Баскет"), Андрей Войналович ("Химик"), Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада", Испания).

Центровые: Вячеслав Петров ("Прометей"), Вячеслав Кравцов, Владислав Коренюк (без клуба), Дмитрий Скапинцев ("Черкасские Мавпы").

Помогать Багатскису в работе будут ассистенты: Виталий Степановский из "Химика" и Максим Михельсон из "Черкасских Мавп".

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