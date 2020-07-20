Самый дорогой украинский баскетболист после коронавируса занимается в лагере НБА

Алексей Лэнь присоединился к "Сакраменто Кингз" в "пузыре" в Орландо

Центровой "Сакраменто" Алексей Лэнь наконец-то начал работать в лагере команд НБА в Орландо. Здесь клубы готовятся в так называемом "пузыре" к возобновлению сезона. Мы сообщали, что 27-летний украинец Лэнь прибыл в Орландо 16 июля, в прошлый четверг. Однако сначала ему предстоит сдать два отрицательных теста на коронавирус, которым он переболел.

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Наш соотечественник, чья зарплата составляет около четырех миллионов долларов в год, пока что не тренируется вместе с партнерами, сообщает инсайдер Маршалл Харрис. По его словам, Лэнь должен проделать определенную работу, получить физические нагрузки, поскольку он не сильно занимался на карантине.

В ближайшие дни команды начнут проводить контрольные встречи. Напомним, что НБА вернется после карантина 30 июля. Все матчи пройдут без зрителей в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 будут представлять Западную конференцию, еще 9 – Восточную.

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