Возвращение счастливой формы и есть ли страх у капитана: как Украина готовилась к отбору на Евро-2021

Сборная Украины по баскетболу / Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу провела в Киеве заключительную тренировку перед вылетом в Австрию на первый матч квалификации чемпионата Европы-2021. В австрийском Граце команда Айнарса Багатскиса сыграет против хозяев 20 февраля. А 23 февраля в Запорожье "сине-желтые" примут Венгрию. Ранее мы писали, что случилось практически чудо и "Барселона" отпустила своего игрока в сборную Украины.

Интересно, что украинская сборная вернула желтую форму, в которой последний раз играла в 2013 году. Тогда команда заняла 6 место на чемпионате Европы. "Поможет ли форма? Я надеюсь. Лично для меня она выглядит гораздо красивее, чем была до этого", – заявил один капитанов Денис Лукашов.

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Также Лукашов рассказал, как прошла подготовка к старту квалификации Евробаскета:

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"Времени было очень мало, плюс каждый день кто-то из ребят добавлялся. Вчера прилетел Слава Кравцов и Саша Липовый. Вова Герун приедет уже непосредственно в Австрию. Некоторые ребята прибыли вчера, позавчера. Тренер рассказывает людям, которые отсутствовали на летнем сборе, какую игру он хочет видеть, а тем кто был, напоминает. Пытаемся понемногу понять, что нужно делать в защите и в нападении. Но у всех есть желание побеждать и поэтому мы с хорошей энергией проводим тренировки. Я с 20 лет в сборной и постоянно чувствую ответственность. Каждый год говорят о том, что разыгрывающий – это проблемная позиция, пытаются закрыть ее легионерами. Мне не привыкать, я никогда не боялся этого и играл как с украинскими ребятами, так и с легионерами".

Ранее Багатскис рассказал, как проходит натурализация американца.

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