Это практически чудо: "Барселона" отпустила своего игрока в сборную Украины

Артем Пустовой уже прибыл в расположение команды, Геруна ждут уже в Австрии

Артем Пустовой / Фото: Федерация баскетбола Украины

Сборная Украины в воскресенье, 16 февраля, начала подготовку к первым матчам квалификации Евробаскета-2021, в которых команда Айнарса Багатскиса сыграет на выезде против Австрии 20 февраля и в Запорожье против Венгрии 23 февраля. И неожиданно главный тренер "сине-желтых" Айнарс Багатскис получил отличные новости из Испании.

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"Барселона" таки отпустила в сборную своего украинского центрового Артема Пустового. После переговоров ФБУ с руководством каталонского гранда наш бигмен вовремя прибыл в расположение национальной команды, уже провел первые тренировки и готов помочь сборной в важных матчах. Также уже сегодня, 17 февраля, к команде присоединятся защитник греческого "Промитеаса" Александр Липовый и лидер сборной Украины Вячеслав Кравцов, который выступает в составе японского "Неофиникса".

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Вячеслав Кравцов

Бигмен испанской "Уникахи" Владимир Герун присоединится к команде уже в Австрии. Таким образом, к стартовым матчам евроотбора в Киеве готовиться 16 игроков, а Герун будет в распоряжении тренерского штаба национальной команды уже в Граце. Ранее мы сообщали, кто будет капитаном сборной Украины.

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