"Химик" стал вторым финалистом баскетбольной Суперлиги

Клуб из Южного стал победителем пятого матча полуфинальной серии

Фото: Федерация баскетбола Украины

"Химик" из Южного выиграл пятый матч полуфинальной серии украинской баскетбольной Суперлиги у "Днепра" и завоевал путевку в финал турнира. После сегодняшнего матча счет в серии стал 3:2 в пользу Химика. За победу в чемпионате "Химик" поборется с "Киев-Баскет", оформившим выход в финал несколькими днями ранее.

В составе "Химика" стоит отметить Марченко, который набрал 16 очков, реализовав 4 из 6 трехочковых, два из которых украинец забросил в решающие минуты игры. Очень полезный матч провел Эдвин, которому не хватило 1 очка до трипл-дабл – 9 очков, 11 подборов, 10 передач, а также удачно сыграл Павлов, у 19 баллам он добавил 6 подборов. У "Днепра" лучшим был Мишула: разыгрывающий сборной Украины набрал 20 очков, сделал 5 передач и 4 подбора.

"Химик" – "Днепр" – 76:71 (21:19, 17:10, 14:25, 24:17)

"Химик": Эдвин 9 + 11 подборов + 10 передач, Рябчук 4 + 3 перехвата, Марченко 16 Джонс 11 + 5 подборов + 4 передачи – 4 потери, Павлов 19 + 6 подборов – старт; Антипов 9, Сидоров 8, Войналович.

"Днепр": Вильховецкий, Мишула 20 + 5 передач, Глебов 8 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата, Тимофеенко 11 + 9 подборов, натяжкой 6 – старт; Фесенко 12 + 8 подборов, Шундель 8, Закурдаев 6, Сизов.

Также мы писали, что стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА. Победителем регулярного сезона стал клуб "Милуоки Бакс".

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