Умер баскетболист, сделавший яркую карьеру в НБА "с помощью марихуаны"

Клиффорду Робинсону было 53 года. За 18 лет в самой сильной лиге мира он набрал почти 20 тысяч очков

Знаменитый в прошлом американский баскетболист НБА Клиффорд Робинсон умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщил у себя в Twitter Университет Коннектикута, в котором он начинал свою спортивную карьеру. "Баскетбольное сообщество нашего университета скорбит об уходе из жизни легендарного игрока и личности. Наши мысли и молитвы в этот трудный момент – с семьей Клиффа", – говорится в заявлении Университета.

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Причина смерти Робинсона пока не называется.

За свою карьеру рослый Клиффорд Робинсон (208 см) выступал за команды "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Финикс Санз", "Детройт Пистонс", "Голден Стэйт Уорриорз" и "Нью-Джерси Нетс". Всего в НБА провел 18 сезонов. Действовал на позиции тяжелого форварда. В 1993 году Робинсон был признан лучшим шестым игроком лиги, а в 1994 году принимал участие в Матче всех звезд НБА.

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Всего за карьеру Робинсон сыграл 1380 игр, в которых набрал 19 591 очко (в среднем 14,2 за игру), сделал 6306 подборов, 3094 передачи, 1402 перехвата и 1390 блок-шотов.

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Клиффорд Робинсон / Фото: Getty Images

Отметим, что в 2001 году Робинсон был арестован за хранение марихуаны и вождение в нетрезвом виде. А после завершения спортивной карьеры Клиффорд стал предпринимателем, продавая различные продукты из каннабиса под своим брендом "Дядя Клиффи". Робинсон также выступал за легализацию каннабиса, заявляя, что именно употребление конопли обеспечило ему столь продолжительную карьеру в НБА.

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