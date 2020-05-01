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И чемпион НБА, и Чубака из "Звездных войн": в США не стало известного баскетболиста

1 мая, 10:36

Елена Павлова

Обладатель перстня с "Филадельфией" умер в возрасте 60 лет из-за хронических проблем с сердцем

В США не стало бывшей звезды НБА Марка Макнамары. Баскетболист умер в возрасте 60 лет из-за хронических проблем с сердцем. Помимо спортивных заслуг, тяжелый форвард известен еще и тем, что успел попробовать себя на съемочной площадке известной киносаги. Ранее мы сообщали, что ушел из жизни бывший игрок "Ливерпуля".

Макнамара выступал в Национальной ассоциации с 1982 по 1991 год. В дебютном для себя сезоне он стал чемпионом лиги вместе с "Филадельфией", а впоследствии успел поиграть за "Сан-Антонио", "Канзас-Сити", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Орландо". За карьеру в НБА Макнамара провел 278 поединков и набрал в общей сложности 980 очков. А затем поиграл в Испании.

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Однако Макнамара также хорошо известен поклонником "Звездных войн" – баскетболист был дублером Питера Мейхью, игравшего роль Чубакки в блокбастере режиссера Джорджа Лукаса. Макнамара работал дублером на съемочной площадке шестого эпизода саги – "Возвращение Джедая".

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смерть дублер Звездные войны НБА баскетболист Филадельфия

Источник: nba.com

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