Выставился на драфт! НБА будет штурмовать восходящая звезда украинского баскетбола

Форвард "Химика" Андрей Войналович стал одним из 42 игроков на драфте, представляющих международные лиги

Кандидат в национальную сборную Украины по баскетболу Андрей Войналович выставился на драфт НБА-2020, сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации. Форвард южненского "Химика" стал одним из 42 баскетболистов, представляющих международные лиги.

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21-летний Андрей Войналович попал в категорию игроков, которым возраст уже позволяет выставляться на драфт и сняться с ярмарки за 10 дней до ее начала в случае необходимости. Кстати, в прошлом сезоне Суперлиги Украины Андрей в среднем за одну игру набирал 7,9 очка, а также делал 4,0 подбора и 1,7 передачи, проводя на паркете 28 минут. Также Войналович был одним из лидеров украинской молодежной сборной на прошлогоднем чемпионате Европы в Израиле.

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Отметим, что драфт НБА-2020, запланированный на конец июня, вероятнее всего, будет перенесен на осень и состоится уже после окончания сезона лиги, если тот возобновится.

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Напомним, на данный момент в НБА выступают два украинца. Легкий форвард "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк получает 1 452 273 долларов в год, а центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь – 4 255 000 долларов в год.

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