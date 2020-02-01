И последние стали первыми: громкая сенсация случилась в "Финале четырех" Кубка Украины по баскетболу

"Чайка" празднует неожиданный успех / Фото: ФБУ

Суббота получилась очень насыщенным днем в украинском баскетболе. Как мы сообщали, в киевском Дворце спорта прошел мужской Матч всех звезд чемпионата Украины, в котором легионеры обыграли-таки отечественных баскетболистов. А в Ривном в этот уик-энд решили устроить "Финал четырех" Кубка Украины среди женщин.

И первый же полуфинал завершился просто невероятно. Бердянская "Чайка", которая занимает последнее, шестое, место в чемпионате обыграла лидера турнира – "Киев-Баскет". Причем в Суперлиге киевлянки не потерпели ни одного поражения! В чемпионате "Чайка" выиграла лишь три матча при 10 поражениях, а тут сокрушила явного фаворита – 83:74. К слову, тренирует коллектив из Бердянска наставник сборной серб Срджан Радулович.

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Во втором полуфинале хозяева мини-турнира, "Ривне", разбили другую столичную команду, НУБиП, со счетом 81:53. Решающий поединок за трофей состоится в воскресенье в 14:00.

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