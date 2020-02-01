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Любовь всех звезд: баскетболист сборной Украины сделал девушке предложение на Матче лучших игроков Суперлиги

1 февраля, 17:51

Максим Пустозвонов собрался жениться и услышал ответ своей возлюбленной

Лана Кауфман и Максим Пустозвонов

Лана Кауфман и Максим Пустозвонов / Фото: Instagram

В субботу в Киеве прошел Матч всех звезд чемпионата Украины по баскетболу. Проводили его в формате "Легионеры" против "Звезд Украины", а по итогам четырех четвертей в развлекательном формате преимущество оказалось на стороне гостей – 126:119. Мы сообщали, что известны стартовые пятерки на Матч всех звезд Суперлиги.

Также мы писали, форвард "Киев-баскета" Максим Пустозвонов выиграл конкурс снайперов. Этот день он запомнит еще по одной причине, не менее важной: баскетболист сделал своей девушке предложение руки и сердца. В конце второй четверти игрок совершил красивый бросок сверху, после чего попросил всех взять паузу. Затем позвал Лану на площадку, стал на колено и с кольцом в руке предложил своей девушке выйти за него замуж. Слезу пустили оба, и в итоге девушка сказала "Да". Смотрите видео трогательного момента.

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Максим Пустозвонов сделал предложение своей девушке на Матче всех звезд Видео: ФБУ

Пустозвонову 32 года, он – уроженец Белой Церкви, в Украине играл за семь команд, выступал в Румынии и США. Защищал цвета сборной на чемпионате мира 2014 года и Евробаскетах 2015 и 2017 годов.

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