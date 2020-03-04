И снова в топе: украинский великан в десятке лучших новичков Еврокубка и будет играть в 1/4 финала

Портал Eurohoops включил украинского центрового "Уникахи" Владимира Геруна в десятку лучших новичков Еврокубка. Большой национальной сборной занял шестое место в рейтинге. Статистика Владимира в текущем сезоне в среднем составляет 8,1 набранных очка и 3,3 подбора. А "Уникаха" уже гарантировала себе попадание в четвертьфинал турнира. Ранее мы писали, что украинский баскетболист дошел до финала Кубка Испании.
Топ-10 новичков Еврокубка :
- Рашон Томас ("Партизан")
- Девин Уильямс ("Тофаш")
- Бонзи Колсон ("Дарушафака")
- Ненад Димитриевич ("Ховентуд")
- Рашард Келли ("Тренто")
- Владимир Герун ("Уникаха")
- Энтони Клеммонс ("Монако")
- Алекс Пойтресс ("Галатасарай")
- Хави Лопес-Аростеги ("Ховентуд")
- Тайсон Перес ("Андорра")
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Напомним, что Герун вернулся в Европу после выступления в NCAA в составе Западной Вирджинии и "Портленда". Пятый сезон карьеры Владимир Герун начал в составе представителя Еврокубка "Уникахи". На стадии топ-16 Герун набирает в среднем 5,8 очка и 3,0 подбора за игру. И для украинского центрового еще не вечер, ведь его команда продолжает бороться за трофей.
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