И снова в топе: украинский великан в десятке лучших новичков Еврокубка и будет играть в 1/4 финала

Портал Eurohoops включил украинского центрового "Уникахи" Владимира Геруна в десятку лучших новичков Еврокубка. Большой национальной сборной занял шестое место в рейтинге. Статистика Владимира в текущем сезоне в среднем составляет 8,1 набранных очка и 3,3 подбора. А "Уникаха" уже гарантировала себе попадание в четвертьфинал турнира. Ранее мы писали, что украинский баскетболист дошел до финала Кубка Испании.

Топ-10 новичков Еврокубка :

Рашон Томас ("Партизан") Девин Уильямс ("Тофаш") Бонзи Колсон ("Дарушафака") Ненад Димитриевич ("Ховентуд") Рашард Келли ("Тренто") Владимир Герун ("Уникаха") Энтони Клеммонс ("Монако") Алекс Пойтресс ("Галатасарай") Хави Лопес-Аростеги ("Ховентуд") Тайсон Перес ("Андорра")

Владимир Герун/Фото "Уникаха" Реклама

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Напомним, что Герун вернулся в Европу после выступления в NCAA в составе Западной Вирджинии и "Портленда". Пятый сезон карьеры Владимир Герун начал в составе представителя Еврокубка "Уникахи". На стадии топ-16 Герун набирает в среднем 5,8 очка и 3,0 подбора за игру. И для украинского центрового еще не вечер, ведь его команда продолжает бороться за трофей.

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