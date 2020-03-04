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И снова в топе: украинский великан в десятке лучших новичков Еврокубка и будет играть в 1/4 финала

4 марта, 19:00

Елена Павлова

Владимир Герун проводит впечатляющий сезон за испанскую "Уникаху"

Портал Eurohoops включил украинского центрового "Уникахи" Владимира Геруна в десятку лучших новичков Еврокубка. Большой национальной сборной занял шестое место в рейтинге. Статистика Владимира в текущем сезоне в среднем составляет 8,1 набранных очка и 3,3 подбора. А "Уникаха" уже гарантировала себе попадание в четвертьфинал турнира. Ранее мы писали, что украинский баскетболист дошел до финала Кубка Испании.

Топ-10 новичков Еврокубка :

  1. Рашон Томас ("Партизан")
  2. Девин Уильямс ("Тофаш")
  3. Бонзи Колсон ("Дарушафака")
  4. Ненад Димитриевич ("Ховентуд")
  5. Рашард Келли ("Тренто")
  6. Владимир Герун ("Уникаха")
  7. Энтони Клеммонс ("Монако")
  8. Алекс Пойтресс ("Галатасарай")
  9. Хави Лопес-Аростеги ("Ховентуд")
  10. Тайсон Перес ("Андорра")

Владимир Герун/Фото "Уникаха"

Владимир Герун/Фото "Уникаха"

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Напомним, что Герун вернулся в Европу после выступления в NCAA в составе Западной Вирджинии и "Портленда". Пятый сезон карьеры Владимир Герун начал в составе представителя Еврокубка "Уникахи". На стадии топ-16 Герун набирает в среднем 5,8 очка и 3,0 подбора за игру. И для украинского центрового еще не вечер, ведь его команда продолжает бороться за трофей.

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топ-10 баскетболист Еврокубок Владимир Герун новичок

Источник: Basket.com.ua

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