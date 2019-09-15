Испания стала чемпионом мира, разгромив в финале земляков Месси

Победив аргентинцев, пиренейцы во второй раз в своей истории стали лучшими баскетболистами на планете

Сборная Испании по баскетболу / Фото: AFP

В воскресенье, 15 сентября, в Пекине сборная Испании обыграла Аргентину в финале баскетбольного чемпионата мира – 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28). Таким образом, пиренейцы во второй раз в своей истории стали сильнейшими на планете. В предыдущий раз это произошло 13 лет назад.

Фаворитами решающей встречи баскетбольного ЧМ были испанцы, и свой статус они начали подтверждать уже с первых минут, заработав к концу стартовой четверти преимущество в плюс 9 очков. В дальнейшем отрыв европейцев только увеличивался: они выиграли все четверти в матче, отпраздновав закономерный успех.

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При этом самым результативным игроком поединка стал легкий форвард сборной Аргентины Габриэль Дек, который набрал 24 балла. У Испании 20 очков на свой счет записал разыгрывающий Рики Рубио, но все же лучшим на площадке у победителей был центровой Марк Газоль, который набрал 14 очков, сделал 7 подборов и столько же ассистов.

Напомним, ранее обидчики Америки выиграли "бронзу" чемпионата мира. В матче за третье место французские баскетболисты обыграли Австралию.

Также мы рассказывали, что 111-килограммовый баскетболист сломал щит во время матча. Американец Ник Уорд разбушевался в товарищеском матче "Хапоэля".

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