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Известный украинский баскетболист "Комар" впал в кому, получив серьезную травму

17 мая, 16:13

Андрей Фоменко

Запорожский мастер слэм-данков Сергей Мясоедов упал с велосипеда

Украинский баскетболист и данкер Сергей Мясоедов находится в коме после несчастного случая, сообщил официальный сайт Национальной федерации баскетбола. Вчера, 16 мая, Сергей упал с велосипеда и получил тяжелый ушиб.

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Сергей Мясоедов является многократным участником и победителем слэм-данк-соревнований высокого уровня, в частности, он принимал участие в Матче звезд Суперлиги. Его знают по прозвищу "Комар". В Высшей баскетбольной лиге Украины 25-летний форвард выступал за "Запорожье"-2, "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".

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После того как игрока доставили в клинику, он потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали внутричерепную гематому. Детали рассказал президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон:

"Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томография, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое... Все зависит от ближайших дней. Мы подключили руководство города, которое помогает. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузки".

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баскетбол травма кома ФБУ слэм-данк

Источник: isport.ua

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