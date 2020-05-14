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И гражданство в придачу: украинский центровой перешел в израильский клуб и получит новый паспорт

14 мая, 18:42

Елена Павлова

Воспитанник "Днепра" успел поиграть в Казахстане и Латвии

Украинский центровой Андрей Кулиш перешел в израильский клуб "Хапоэль" Беэр-Шева. Контракт баскетболиста с клубом подписан по схеме "1+2". То есть рассчитан предварительно на сезон, но с опцией продления еще на два. Ранее мы сообщали, что летом за украинца начнется борьба на Западе.

В ближайшие несколько дней 28-летний Кулиш прибудет в расположение клуба и вскоре не только начнет тренировки с командой, но и получит гражданство Израиля благодаря своим еврейским корням. Напомним, что в прошлом сезоне Андрей выступал за "Кривой Рог" в Высшей лиге Украины и набирал в среднем 18,3 очка и делал 10 подборов. Средняя эффективность составляла 23,8 балла – по этому показателю центровой был лучшим игроком сезона в Лиге.

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Андрей Кулиш

Андрей Кулиш

Кулиш – воспитанник "Днепра", до "Кривого Рога" выступал в Украине за "Прометей", "Днепр-Азот" и "Черкасские Мавпы", а также успел поиграть в Казахстане и Латвии. "Хапоэль" Беер-Шева выступает в высшем дивизионе чемпионата Израиля. На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса занимал предпоследнее 11-е место в турнирной таблице.

Мы также сообщали, что в Испании игрока сборной Украины будут тестировать на коронавирус. "Барселона" готовится к возобновлению сезона.

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Израиль контракт гражданство баскетболист чемпионат Украины по баскетболу Хапоэль Беэр-Шева

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