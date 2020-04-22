Как в виртуальной Суперлиге рубились за полуфинал: "Бостон" вышел на "Юту", а "Даллас" – на "Лейкерс"

Сегодня в новом баскетбольном турнире от ФБУ – Cyber Суперлиге – определились полуфинальные пары. Напомним, что борьбу в первом кибер чемпионате страны 17 апреля начинали 12 баскетболистов. Согласно регламенту, участники определяют чемпиона в игре NBA 2K20. Ранее мы сообщали, что виртуальная Суперлига назвала участников плей-офф – дальше без центра "Барселоны" и "избранника" НБА.

На стадии 1/4 финала защитник сборной Украины и греческого "Промитеаса" Александр Липовый, который играем "Бостоном", выбил из борьбы Романа Новикова и "Нью-Орлеан" и стал первым полуфиналистом. А самая ожесточенная борьба развернулась в противостоянии игрока "Запорожья" Андрея Кожемякина и одессита Вадима Прокопенко, где баскетболистам понадобился дополнительный третий матч. И все же дальше идет запорожанин.

Смотрите видео четвертьфинальных битв

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22 апреля. 1/4 финала

Александр Липовый ("Бостон") – Роман Новиков ("Нью-Орлеан") – 2:0 (80:74, 82:66)

Андрей Кожемякин ("Даллас") – Вадим Прокопенко ("Бруклин") – 2:1 (69:83, 72:70, 53:47)

Александр Антипов ("Филадельфия") – Юрий Кондраков ("Юта") – 0:2 (52:59, 56:58)

Максим Закурдаев ("Голден Стейт") – Вячеслав Петров ("Лейкерс") – 0:2 (32:68, 45:66)

25 апреля. 1/2 финала

Александр Липовый ("Бостон") – Юрий Кондраков ("Юта")

Андрей Кожемякин ("Даллас") – Вячеслав Петров ("Лейкерс")

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