Виртуальная Суперлига назвала участников плей-офф: дальше без центра "Барселоны" и "избранника" НБА

Вместо баскетбольной Суперлиги, которую досрочно прекратили из-за пандемии коронавируса, федерация баскетбола Украины запустила первый в истории кибер чемпионат страны, в котором принимают участие 12 баскетболистов – "Сyber Суперлига". Турнир стартовал уже 17 апреля и продлится почти две недели. Участники должны определить чемпиона в игре NBA 2K20. Ранее игрок сборной Украины рассказал, как в детстве провалился под лед.

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Среди участников уникального первенства оказался ряд баскетболистов сборной Украины – в частности, центровой испанский "Барселоны" Артем Пустовой, легионер греческого "Промитеаса" Александр Липовый и защитник "Днепра", выбранный на драфте НБА клубом "Вашингтон Уизардс", Иссуф Санон. Ранее мы сообщали, что украинские сборники массово режутся в киберспорт, и не всегда побеждает сильнейший.

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Артем Пустовой / Фото: Федерация баскетбола Украины

17 и 18 апреля прошли поединки группового этапа киберлиги. Из каждого трио в плей-офф вышли по два геймера, и среди неудачников оказались как раз Санон и Пустовой, который честно признавался, что не очень хорошо играет. А по две победы одержали форвард "Прометея" Александр Антипов и один из лидеров "Днепра" и сборной 3х3 Максим Закурдаев.

Расстановка сил после группового этапа

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Матчи 1/4 финала состоятся 22 апреля, а полуфиналы – 25 апреля. Серии плей-офф продлится до двух побед. Финал и серия за 3-е место пройдет 28 апреля.

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