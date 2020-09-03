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Капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Днепра

3 сентября, 16:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболист Вячеслав Кравцов много лет выступал за рубежом, в том числе - в НБА

Серьезный ход сегодня сделал БК "Днепр", усилив свои ряды опытным центровым сборной Украины Вячеславом Кравцовым. 33-летний уроженец Одессы возвращается в национальный чемпионат после восьми лет отсутствия. В этом году Кравцов выступал в Японии за "Неофеникс", но сезон там так и не завершили из-за коронавируса.

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Первым о контракте капитана сборной Украины сообщил его агент – Мишко Ражнатович.

Также информация появилась и на официальном сайте "Днепра". Соглашение подписано на сезон 2020/2021.

Кравцов – едва ли не самый опытный из действующих украинских баскетболистов. Выступал в НБА за "Финикс" и "Детройт", в Украине – за "Киев", "Донецк", становился чемпионом Испании-2017 с "Валенсией", играл также за испанские "Сарагосу", "Фуэнлабраду" и "Бургос", турецкий "Эскишехир", российский ЦСКА, китайский "Гуанчжоу". За сборную Украины Слава выступал на четырех чемпионатах Европы и чемпионате мира 2014 года.

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Смотрите, как сборная Украины обыгрывала команду Португалии в отборе на Евробаскет-2021:

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