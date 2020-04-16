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"Карантин – не повод расслабляться": украинские баскетбольные судьи показали, как поддерживают форму

16 апреля, 11:00

Вадим Авдасев

Арбитры занимаются и дома, и на свежем воздухе, и сами, и даже с детьми

Во время карантина из-за пандемии коронавируса за спортом скучают не только болельщики и сами атлеты, которым приходится находить себе новые занятия. Украинские судьи баскетбола решили показать, что во времена без любимой игры нужно не скучать, а поддерживать себя в форме. К слову, читайте, как двое баскетбольных судей в Италии вернулись к работе врачами из-за пандемии коронавируса.

Флешмоб организовала Федерация баскетбола – и на зов откликнулись десятки арбитров из разных уголков Украины, парней и девушек. Кто-то занимается сам, а некоторые даже с детьми. А один из служителей Фемиды решил отжиматься на одной руке (!) в маске. Обращение к любителям баскетбола записал глава Технической комиссии ФБУ, самый известный в мире наш арбитр Борис Рыжик, который судил финалы Олимпийских игр, чемпионата мира, Евролиги. А коллегам он посоветовал заниматься самосовершенствованием и с оптимизмом смотреть будущее.

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Напомним, чемпионат Украины по баскетболу завершили досрочно 12 марта.

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